Вызов времени: ученые создали квазикристалл, разрушающий все представления о равновесии и стабильности Ольга БезродняяНедавнее открытие физиков из США – создание нового типа квазикристалла времени – стало важной вехой в понимании физики временных структур и квантовых процессов.
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