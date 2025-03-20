Вызов времени: ученые создали квазикристалл, разрушающий все представления о равновесии и стабильности Ольга БезродняяНедавнее открытие физиков из США – создание нового типа квазикристалла времени – стало важной вехой в понимании физики временных структур и квантовых процессов.