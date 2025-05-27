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Американские системы ПВО Patriot оказались бессильны перед "Искандерами"

Американские системы ПВО Patriot оказались бессильны перед "Искандерами"

Российские тактические баллистические комплексы “Искандер-М” добились целого ряда значительных успехов на украинском театре военных действий и удостоились похвалы от российского государственного оборонного концерна “Ростех” за высокую эффективность.

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