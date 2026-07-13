Глава Минэнерго России Цивилев провел переговоры с министром нефти Ирана

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад и министр энергетики России Сергей Цивилев провели переговоры, ставшие очередным сигналом о продолжении углубления сотрудничества Москвы и Тегерана в энергетической сфере.
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