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Глава Минэнерго России Цивилев провел переговоры с министром нефти Ирана

Глава Минэнерго России Цивилев провел переговоры с министром нефти Ирана

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад и министр энергетики России Сергей Цивилев провели переговоры, ставшие очередным сигналом о продолжении углубления сотрудничества Москвы и Тегерана в энергетической сфере.

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