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Военное обозрение

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Что может предпринять РФ в ответ на кражу ЕС своих зарубежных активов? Некоторые нюансы и факты

Что может предпринять РФ в ответ на кражу ЕС своих зарубежных активов? Некоторые нюансы и факты

Далеко не все понимают, что чрезмерные эмоции (типа, украдут и всё пропало) при упоминании возможных шагов в этом направлении со стороны недружественных государств абсолютно необоснованны.

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