Азербайджан – Россия – БРИКС: выгоды обоюдные и бессрочные

Баку и Москва собираются крепить взаимодействие в энергетической сфере с прицелом на мировые рынкиВ преддверии официального визита Президента РФ Владимира Путина в Баку уходящий после 18-летней миссии посол Азербайджана в Москве Полад Бюль-бюль-оглы рассказал о заинтересованности Азербайджана во вступлении в БРИКС.
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