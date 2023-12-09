Лучшие ТОСы Уссурийске поощрили денежным вознаграждением за их работу

Смотр-конкурс на лучший орган территориального общественного самоуправления прошел в Уссурийске. В лидерах те ТОСы, где максимально в работу вовлечены местные жители, а сами Тосы смогли реализовать свои инициативы.
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