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Новости от Богданова

2 подписчика

Реплика В. Богданова на выдвижение политика Надеждина кандидатом в Президенты РФ.

  Признаюсь, этим сообщением удивлён и разочарован. Дело в том, что сегодня россиянам неизвестно состоятся ли выборы Президента РФ в 2024 году, или будут отменены и выдвижение кандидатов, мне кажется, преждевременным и поспешным.

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