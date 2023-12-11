Реплика В. Богданова на выдвижение политика Надеждина кандидатом в Президенты РФ.

Признаюсь, этим сообщением удивлён и разочарован. Дело в том, что сегодня россиянам неизвестно состоятся ли выборы Президента РФ в 2024 году, или будут отменены и выдвижение кандидатов, мне кажется, преждевременным и поспешным.