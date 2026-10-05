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«Калгари» поместил Зари на драфт отказов после 2 матчей. Контракт форварда с зарплатой 3,77 млн в год действует до конца следующего сезона

« Калгари » поместил нападающего Коннора Зари на драфт отказов. Действующий контракт 25-летнего форварда с зарплатой 3,775 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.

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