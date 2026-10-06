Virtuals Protocol запускает iOS-приложение, позволяющее персональному ИИ совершать торговые операции

Virtuals Protocol запустила закрытую бета-версию своего приложения Virtuals для iOS. Оно предоставляет получившим приглашение пользователям доступ к персональному ИИ, способному управлять криптокошельком, отслеживать ситуацию на рынке и совершать сделки в рамках заданных пользователем ограничений.