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FiNE NEWS

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Совет Безопасности обсудил производство комплектующих для военной техники

В Кремле прошло оперативное совещание с участием членов Совета Безопасности, посвящённое вопросам функционирования предприятий, занимающихся выпуском сырья и комплектующих для производства вооружения и военной техники.

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