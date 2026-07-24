Совет Безопасности обсудил производство комплектующих для военной техники

В Кремле прошло оперативное совещание с участием членов Совета Безопасности, посвящённое вопросам функционирования предприятий, занимающихся выпуском сырья и комплектующих для производства вооружения и военной техники.
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