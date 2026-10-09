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Zero Hedge

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'The Nord Stream Pipelines Will Be Relaunched,' Says Right-Wing Polish MEP Braun During Meeting With AfD In Germany

'The Nord Stream Pipelines Will Be Relaunched,' Says Right-Wing Polish MEP Braun During Meeting With AfD In Germany

'The Nord Stream Pipelines Will Be Relaunched,' Says Right-Wing Polish MEP Braun During Meeting With AfD In Germany Authored by Remix News Staff via Remix, Grzegorz Braun, leader of the Confederation of the Polish Crown, spoke in favor of restarting the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines during a meeting Wednesday with politicians from the Alternative for Germany (AfD) party in Lubmin.

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