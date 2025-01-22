Депутат Шеремет призвал Трампа не разговаривать с Россией языком силы

Он отметил, что это бессмысленно Депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы, поскольку это бессмысленно.
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