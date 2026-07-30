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Вынесен приговор по делу о подрыве в Москве главы батальона «Арбат»

Вынесен приговор по делу о подрыве в Москве главы батальона «Арбат»

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Ваража Манукяна (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу о подрыве главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна в Москве.

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