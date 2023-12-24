Согласно прогнозу Северного УГМС, регион ожидают небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождяСиноптики обещают юго-восточный и восточный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
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