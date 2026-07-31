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Пошлины на золото возымели неожиданный эффект

Пошлины на золото возымели неожиданный эффект

Повышение пошлин на золото в Индии ударило по легальной торговле этим драгметаллом. О том, что тарифы возымели неожиданный эффект, со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает Reuters.

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