Пошлины на золото возымели неожиданный эффект

Повышение пошлин на золото в Индии ударило по легальной торговле этим драгметаллом. О том, что тарифы возымели неожиданный эффект, со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии