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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма в межсезонье вновь работал с Хакимом Оладжувоном

Виктор Вембаньяма в нынешнее межсезонье вновь поработал с легендарным Хакимом Оладжувоном . По информации The Athletic, после завершения финала НБА французский центровой отправился на родину, где подписал продление контракта с «Сан-Антонио», а затем вернулся в Техас и тренировался в домашнем зале Де’Аарона Фокса вместе с Тобайасом Харрисом и Харрисоном Барнсом.

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