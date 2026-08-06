Виктор Вембаньяма в межсезонье вновь работал с Хакимом Оладжувоном

Виктор Вембаньяма в нынешнее межсезонье вновь поработал с легендарным Хакимом Оладжувоном . По информации The Athletic, после завершения финала НБА французский центровой отправился на родину, где подписал продление контракта с «Сан-Антонио», а затем вернулся в Техас и тренировался в домашнем зале Де’Аарона Фокса вместе с Тобайасом Харрисом и Харрисоном Барнсом.