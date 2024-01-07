Банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками деньги по новой схеме

РИАМО - 7 янв. С 25 июля 2024 года в силу вступают поправки в закон о национальной платежной системе, согласно которым российские банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства по новой схеме, сообщает РБК.
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