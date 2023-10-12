Битва за влияние в Центральной Азии

© РИА Новости А. Горячев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ США и Европа нацелились на Центральную Азию, обладающую богатыми запасами полезных ископаемых, пишет SCMP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии