Татарстанцам напомнили напомнил нормы температур в жилых помещениях зимой

В зимний период температура в квартирах и подъездах должна соответствовать установленным нормативам, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрия Романова.
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