Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лисички и сыроежки: чем на самом деле они опасны

Лисички и сыроежки: чем на самом деле они опасны

Грибы являются одним из самых распространенных источников отравления. Чаще всего любители этого деликатеса расплачиваются за собственную самоуверенность, употребляя в пищу так называемые ложные грибы.

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