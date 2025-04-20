«Даже русские уважают». Коллега Мерца заявил, что Германии Taurus нужен прежде всего для себя

Решение о передаче или непередаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus будет принимать следующий канцлер Германии, которым, как ожидается, в мае станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.
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