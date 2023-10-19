Два человека погибли при ударе по греческой православной церкви в Газе

REUTERS/Anas al-Shareef Греческая православная церковь Святого Порфирия в Газе разрушена в результате атаки со стороны израильской армии, сообщает греческое общественное телевидение ERT со ссылкой на МВД в секторе Газа.
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