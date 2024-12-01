В Калуге мужчина поверил мошенникам и отдал им 3,8 млн рублей

Житель Калуги поверил мошенникам и лишился недвижимости. Об этом сообщает управление МВД по региону. По словам самого пострадавшего, ему позвонил аферист и заявил, что он является представителем государственного учреждения.
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