МАЗ создал белорусскую Tesla: прототип гибридного тягача показали Лукашенко

МАЗ представил ходовой макет тягача МАЗ-Х главе Белоруссии Александру Лукашенко. По информации телеграм-канала Пул первого, он осмотрел концептуальный грузовик на выставке, посвященной белорусской автомобильной промышленности.
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