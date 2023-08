Продажи The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom превысили 18 млн копийКомпания Nintendo представила ежеквартальный отчет, в котором раскрыла количество проданных копий приключенческого хита и одного из кандидатов на номинацию “Игра года” — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.