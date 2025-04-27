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  • Людмила Полищук
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Российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ

Российские рынки живут по своим правилам и законам, навязанными мигрантами. Помимо криминальных отношений, возникающих на рынках, их территория зачастую становится местами продажи нелегальных веществ

Не рыночные отношения О беспределе мигрантов в Воронеже Неоднократно уже отмечалось, что рынки в нашей стране стали излюбленным пристанищем мигрантов, а рыночные отношения на них давным-давно переросли в криминальные.

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