В Финляндии не будут убирать дорожные указатели с названием Петербурга

Несмотря на закрытые границы и санкции Дорожные знаки с упоминанием Петербурга не будут убирать с автомобильных магистралей Финляндии, сообщает агентство STT со ссылкой на представителя финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Остермана.