В Финляндии не будут убирать дорожные указатели с названием Петербурга

Несмотря на закрытые границы и санкции Дорожные знаки с упоминанием Петербурга не будут убирать с автомобильных магистралей Финляндии, сообщает агентство STT со ссылкой на представителя финского агентства транспортной инфраструктуры Туомаса Остермана.
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