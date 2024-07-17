Несправедливо! За что обидели принца Луи?

Кейт Миддлтон и принца Уильяма раскритиковали за их отношение к сыну. Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Джорджем, Луи и Шарлоттой LEGION-MEDIAТо, что произошло с принцем Луи, стало причиной бурных споров фанатов британского королевского семейства.