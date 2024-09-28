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Вторичная детонация боеприпасов после нанесения истребителями ВВС Израиля авиаударов по складам «Хезболлы» с противокорабельными ракетами в пригороде Бейрута Ад-Дахие.

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