Вторичная детонация боеприпасов после нанесения истребителями ВВС Израиля авиаударов по складам «Хезболлы» с противокорабельными ракетами в пригороде Бейрута Ад-Дахие.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вторичная детонация боеприпасов после нанесения истребителями ВВС Израиля авиаударов по складам «Хезболлы» с противокорабельными ракетами в пригороде Бейрута Ад-Дахие.
Свежие комментарии