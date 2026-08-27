Жители Кировского района Донецка не могут уехать на работу из-за недостатка автобусов На кадрах – коммунальный коллапс на остановке в поселке Лидиевка.
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Жители Кировского района Донецка не могут уехать на работу из-за недостатка автобусов На кадрах – коммунальный коллапс на остановке в поселке Лидиевка.
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