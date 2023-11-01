Литвак в Таманском розливе

Что-то зачастили в Россию, господа "бельгийцы": The Moscow Post сделал немало журналистских расследований об экзотическом ведении бизнеса, как и работе в госструктурах "бельгийца" Виктора Олерского, который сумел пробраться даже в кресло заместителя министра транспорта РФ.