Литвак в Таманском розливе

Что-то зачастили в Россию, господа "бельгийцы": The Moscow Post сделал немало журналистских расследований об экзотическом ведении бизнеса, как и работе в госструктурах "бельгийца" Виктора Олерского, который сумел пробраться даже в кресло заместителя министра транспорта РФ.
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