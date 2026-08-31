КСИР ударил по двум базам США в Иордании

AP/TASS Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанес удар по двум военным базам США в Иордании.
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