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КСИР ударил по двум базам США в Иордании

КСИР ударил по двум базам США в Иордании

AP/TASS Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) нанес удар по двум военным базам США в Иордании.

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