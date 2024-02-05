Пограничная полиция подвела итоги недели

В течение недели на «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 252 события и составлены протоколы в отношении 272 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 76 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 68 человек нарушили режим пребывания на территории Республики Молдова; - 113 нарушений режима .