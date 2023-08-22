«Аль-Иттихад» хочет купить Габриэла у «Арсенала». «Канониры» не намерены продавать защитника

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Как сообщает саудовский журналист Ахмед Аль-Аджлан со ссылкой на «Аль-Джазиру», президент саудовского клуба встретился с бразильцем в Лондоне, чтобы отсудить трансфер.