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Посол ЛНР Мирошник допустил, что Украина будет эвакуировать жителей Донбасса насильно

Посол ЛНР Мирошник допустил, что Украина будет эвакуировать жителей Донбасса насильно

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник допустил, что Украина будет эвакуировать жителей Донбасса насильно.

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