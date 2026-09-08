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Молодежь Алтайского края в 2,3 раза чаще стала откликаться на аграрные вакансии

Молодежь Алтайского края в 2,3 раза чаще стала откликаться на аграрные вакансии

В Алтайском крае молодежь стала в 2,3 раза чаще откликаться на вакансии сельскохозяйственных рабочих.

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