Дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля на СБ ООН

На экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, дипломаты из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Палестины отказались садиться рядом с коллегой из Израиля.
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