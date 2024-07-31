Дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля на СБ ООН

На экстренном совещании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, дипломаты из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Палестины отказались садиться рядом с коллегой из Израиля.