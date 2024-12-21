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В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано

В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано

Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова является «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.

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Комментарии
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Игорь Ткачук
Писатель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени. Признайся, зачем &quot;опустил&quot;  генерал-полковника до  полковника. А может, для такого &quot;спеца&quot;, как ты, это одно и то же?
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12 час.
Василий Топчий
👍
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
Интересно, сколько за должность прокурора этот зафар заплатил. У них в узбекистане покупают должность. По видимому это уже и в Москве.
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11 час.

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