Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова является «тяжелейшим проколом» российских спецслужб.
В России сменился глава контрразведки. Но с убийством генерала это не связано
Комментарии
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Игорь Ткачук
Писатель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени. Признайся, зачем "опустил" генерал-полковника до полковника. А может, для такого "спеца", как ты, это одно и то же?
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12 час.
Василий Топчий
👍
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
Интересно, сколько за должность прокурора этот зафар заплатил. У них в узбекистане покупают должность. По видимому это уже и в Москве.
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11 час.
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