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Джонсон жалуется, что Лавров издевался над ним - жарил у камина и называл английских дипломатов пидорами

Джонсон жалуется, что Лавров издевался над ним - жарил у камина и называл английских дипломатов пидорами

«Сэры Геи в Форин-офисе» ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве»: Джонсон жалуется, что Лавров издевался над ним - жарил у камина и называл английских дипломатов пидорами.

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Комментарии
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Юрий анин
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3 час.
TB
Tatyana Boyko
Если он это сказал, что они п…расы, значит так и есть! Респект, нашему Лаврову, не сэр Гею))) смеюсь, молодец!
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2 час.
Александр Николаевич
Я оччень давно подозревал, что дипломаты, не дружественных стран, здороваясь на официальной встрече (без переводчиков и микрофонов) сыпят друг другу &quot;МАТ И МАЧЕХУ&quot;! При этом, сладко улыбаются и похлопывают друг друга &quot;повыше пояса&quot;!!!!
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1 час.

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