Президент Беларуси выразил готовность организовать в Минске переговоры по урегулированию конфликта в Украине

Минск, 6 марта /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность организовать в Минске переговоры президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в Украине.
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