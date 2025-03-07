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Китай

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Президент Беларуси выразил готовность организовать в Минске переговоры по урегулированию конфликта в Украине

Минск, 6 марта /Синьхуа/ -- Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность организовать в Минске переговоры президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в Украине.

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