В Калуге за 6 дней родились одна двойня и одна тройня

За шесть дней, с 6 по 11 мая, в Калуге появились на свет 29 девочек и 24 мальчика, включая одну двойню и одну тройнюЗа шесть дней, с 6 по 11 мая, в Калуге появились на свет 29 девочек и 24 мальчика, включая одну двойню и одну тройню.