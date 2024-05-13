В Калуге за 6 дней родились одна двойня и одна тройня

За шесть дней, с 6 по 11 мая, в Калуге появились на свет 29 девочек и 24 мальчика, включая одну двойню и одну тройнюЗа шесть дней, с 6 по 11 мая, в Калуге появились на свет 29 девочек и 24 мальчика, включая одну двойню и одну тройню.
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