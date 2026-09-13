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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов об удалении Рейса: «Нельзя так играть перед штрафной на 15-й минуте. Санкции? Завтра обсудим на спокойную голову»

Тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов после ничьей с « Рубином » (1:1) в РПЛ высказался об удалении Матеуса Рейса .

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