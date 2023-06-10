CNN: пять человек оказались под завалами после взрыва на заводе в Анкаре

Под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре остаются пять человек. «Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении CNN Turk.
Под завалами после взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре остаются пять человек. «Согласно полученной информации, продолжаются спасательные работы в отношении пяти человек, оказавшихся под завалами», — говорится в сообщении CNN Turk.
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