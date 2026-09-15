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Север Пресс

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Ямальский проект «Настоящие люди» получил ТЭФИ за выпуск об этностойбище

Ямальский проект «Настоящие люди» получил ТЭФИ за выпуск об этностойбище

История Валентины Михневич из Байдарадцкой тундры принесла команде «Ямал-Медиа» победу на премии «ТЭФИ-Капитал — 2026».

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