Депутат Верховной Рады опроверг свои слова о непринятии в вузы детей уклонистов

Народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко прокомментировал сделанное ранее заявление о наказаниях в новом законе о мобилизации для уклонистов и их детей, которые могли бы заключаться в блокировке счетов, отсутствии поддержки от государства и запрете на поступление в вузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии