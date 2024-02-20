Депутат Верховной Рады опроверг свои слова о непринятии в вузы детей уклонистов

Народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко прокомментировал сделанное ранее заявление о наказаниях в новом законе о мобилизации для уклонистов и их детей, которые могли бы заключаться в блокировке счетов, отсутствии поддержки от государства и запрете на поступление в вузы.