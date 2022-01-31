Собачий десант Путина

"Владимир Путин готов отправить в бой на Украине свои любимые “военные игрушки”, в том числе танки-роботы, беспилотные летательные аппараты-камикадзе и собак-десантников".
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