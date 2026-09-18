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Царьград

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Love is подала иск на 132 млн рублей против «Магнита»

Love is подала иск на 132 млн рублей против «Магнита»

Компания Minikim Holland B.V., владеющая брендом Love is, подала иск на 132,1 млн рублей против «Московского картофеля» и оператора «Магнит» АО «Тандер», обвинив их в несанкционированном использовании персонажей в акции «Любовь в каждой пачке».

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