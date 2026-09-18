Love is подала иск на 132 млн рублей против «Магнита»

Компания Minikim Holland B.V., владеющая брендом Love is, подала иск на 132,1 млн рублей против «Московского картофеля» и оператора «Магнит» АО «Тандер», обвинив их в несанкционированном использовании персонажей в акции «Любовь в каждой пачке».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Подмосковье нач...
- СТ Долина отменила к...
- Нехватка иттрия м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым