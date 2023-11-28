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Энтони Дэвис о «-44» в матче с «Сиксерс»: «Не стоит принимать это близко к сердцу, надо двигаться дальше»

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от матча с «Филадельфией» (94:138). «Сегодня мы не были единой командой.

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