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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Они являются реальной властью»: Россия намерена исключить талибов* из списка террористов

«Они являются реальной властью»: Россия намерена исключить талибов* из списка террористов

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации доложили Владимиру Путину, что правящее в Афганистане движение "Талибан"* можно исключать из списка запрещённых организаций.

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