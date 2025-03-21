Кинокритик назвала причину популярности турецких сериалов в мире

Мировая популярность турецких сериалов растет по всему миру и может уступать только американским. По словам президента Гильдии кинокритиков и киноведов России Натальи Примаковой, это связано в первую очередь с качеством производимого контента.
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